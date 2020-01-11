Kuzey Yıldızı bugün neden yok? Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı her hafta cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Kuzey Yıldızı dizisinin 11 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Kuzey Yıldızı neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV ekranlarında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yerine İntikam filmi izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...