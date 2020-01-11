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  • 11.01.2020 12:52
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 12:52

83. yeni bölüm fragmanı: Vartolu, İdris Koçovalı'yı öldürenin Yamaç olduğunu öğreniyor!

83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çukur'un bu bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor. Almanya'dan flash belleği alarak dönen Vartolu bellekteki videoyu izliyor. İdris Koçovalı'yı öldürenin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu şoke geçiriyor. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 83. yeni bölüm fragmanı...

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Çukur 83. bölümde neler olacak? Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çağatay Erdenet karakterinin ne yapacağı merakla beklenen yeni bölümde ortalık karışıyor. Vartolu flash belleği almış ve Çukur'a geri dönmüştü. Belleğin içindeki videoyu izleyip izlememe konusunda tetirgin olan Vartolu, sonunda videoyu izliyor ve gördükleri karşısında şok geçiriyor. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 83. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay'ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca'yı Azer'in evinden almaya çalışan Cumali'yi sakinleştirecek. Karaca'nın Cumali'nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu'nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak.

Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

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