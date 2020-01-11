Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hızır Çakırbeyli havalimanında Meryem'in öldüğünü öğrenmesi bölüme damgasını vuran olaylardan birisi oldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.