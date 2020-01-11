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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 21:13

Acı haber geldi! . bölüm fragmanı yayına girdi mi? Çakırbeyli ve Façalı ailesi için zor günler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri hüzünlendirdi. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. İzleyiciler şimdi heyecanla . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar

EDHO 154. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hızır Çakırbeyli havalimanında Meryem'in öldüğünü öğrenmesi bölüme damgasını vuran olaylardan birisi oldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

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