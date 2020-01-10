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  • 10.01.2020 23:46
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 23:46

104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid'in hamlesi düşmanlarını şaşırtıyor

Cuma akşamlarının sevilen tarihi dizisi 'in yeni bölümünde saat 20.00'de yaşanan gelişmeler merakla takip edildi. Yeni bölümde Abdülhamid dünyanın siyasi dengesini bozacak, ticaret yolunu değiştirecek bir hamle başlattı. Bu hamleden çekinen devletler Zalman’ın arkasında birleşti ve Zalman Ferdinand’dan Payitaht’ı yakmasını istedi. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Payitaht Abdülhamid 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu akşam yayınlanan bölümde Halil Halid yapılacak eyleme engel olmaya çalışırken Ziya Sami de ondan gizli plan yaptı. Zalman ve Vladimir'in vücutlarındaki zehir gittikçe yayılmaya başladı. İzleyiciler bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 104. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid dünyanın siyasi dengesini bozacak, ticaret yolunu değiştirecek bir hamle başlatır. Bu hamleden çekinen devletler Zalman'ın arkasında birleşir. Zalman Ferdinand'dan Payitaht'ı yakmasını ister.

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