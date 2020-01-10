TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu akşam yayınlanan bölümde Halil Halid yapılacak eyleme engel olmaya çalışırken Ziya Sami de ondan gizli plan yaptı. Zalman ve Vladimir'in vücutlarındaki zehir gittikçe yayılmaya başladı. İzleyiciler bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 104. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid dünyanın siyasi dengesini bozacak, ticaret yolunu değiştirecek bir hamle başlatır. Bu hamleden çekinen devletler Zalman'ın arkasında birleşir. Zalman Ferdinand'dan Payitaht'ı yakmasını ister.