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  • 11.01.2020 22:01
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 22:01

Ünlü sanatçı Milyoner'e katıldı! , kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının sevilen programı 'e katıldı. 70'li yıllara damgasını vuran ve birçok şarkısı bulunan Maralman, "Bal Gibi Olur" 45'liği ile en büyük çıkışını yapmıştı. İzleyiciler şimdi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ve nereli? İşte hayatı...

Ünlü sanatçı Milyoner'e katıldı! Asu Maralman kimdir?

Asu Maralman kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izleyen yarışmacılar tarafından araştırılıyor. Bir döneme damgasını vuran Asu Maralman bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Ünlü sanatçı şarkılarla hatırlanırken, aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde oynamıştı. "Bal Gibi Olur", "Şarkılar Yazdım", "Bağrı Yanık Dostlara" gibi şarkılarıyla hatırlanmaktadır. Peki, Asu Maralman kimdir?

ASU MARALMAN KİMDİR?

Gerçek adı Silvia Bursalıoğlu olan Asu Maralman, 20 Şubat 1948 tarihinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda evde piyano ve şan eğitimi ile müziğe başladı. 70'li yılların başında "Şimdi Sen Varsın Dünyamda" plağıyla ünlenen Nonna Bella'nın (Azad Bursalıoğlu) kız kardeşidir.

1961 yılında düzenlenen Caddebostan Ses Yarışması'nda birinci oldu ve ablası gibi kendini müzik dünyasının içinde buldu. İtalyan Ticaret Lisesi'nde okurken gizli olarak çeşitli düğün salonlarında sahne çalışmaları yaptı ve daha sonraları Uğurtan Günal, Önder Bali, Boğaziçi Orkestrası (Ersan Erdura ile birlikte) eşliğinde çeşitli yerlerde dans müziği yaptı.

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