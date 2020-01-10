Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Cafer Mahiroğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Halk TV'nin satışı bir süredir gündemde yer alıyordu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV'nin satış işlemi gerçekleşti. Kanalı İngiltere'de yaşayan Cafer Mahiroğlu satın aldı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Halk TV'nin yeni sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir sorusu araştırılıyor. Peki, Cafer Mahiroğlu kaç yaşında ve nerelidir?

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

Cafer Mahiroğlu 1966'da Sivas dünyaya geldi. Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın aldı.

1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor.

İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı. Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere'deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu'nun başarı hikayesini 'Türk Kumaşı', 'Yeni Asil Nadir' başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.

İMAMOĞLU'NA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Cafer Mahiroğlu'nun yakın olduğu CHP'li isimler dikkat çekti. Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla da biliniyor.

Öncelikle Cafer Mahiroğlu, İmamoğlu'na yakın olsa da Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla da biliniyor.

Artık Halk TV Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bu işi beraber yapacak. Kontrolün büyük bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'nda olacak