Arka Sokaklar bugün neden yok? Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından merakla takip edilen Arka Sokaklar dizisi cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Arka Sokaklar dizisinin 10 Ocak Pazartesi Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Arka Sokaklar bu akşam neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm tarihi

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

10 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar - Tekrar Bölüm

23.15: Taksi 5 - Yabancı Film

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...