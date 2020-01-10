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  • 10.01.2020 19:32
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 19:34

bugün var mı? , yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak Kanal D yayın akışı

bugün var mı? Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı sürüyor. Arka Sokaklar her hafta cuma günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Arka Sokaklar dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte 10 Ocak Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar bugün neden yok? Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından merakla takip edilen Arka Sokaklar dizisi cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Arka Sokaklar dizisinin 10 Ocak Pazartesi Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Arka Sokaklar bu akşam neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm tarihi

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

10 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar - Tekrar Bölüm
23.15: Taksi 5 - Yabancı Film

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