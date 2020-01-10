Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. 6-10 Ocak haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "10 Ocak Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor.

10 OCAK YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın birincisi Rabia Zeynep Hanım

Haftanın ikincisi Ayşe Hanım

Haftanın üçüncüsü Tuğba Hanım

Haftanın dördüncüsü Polina Hanım

Haftanın beşincisi Turgut Bey