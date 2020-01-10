Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. 6-10 Ocak haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "10 Ocak Yemekteyiz kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor.
10 OCAK YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Haftanın birincisi Rabia Zeynep Hanım
Haftanın ikincisi Ayşe Hanım
Haftanın üçüncüsü Tuğba Hanım
Haftanın dördüncüsü Polina Hanım
Haftanın beşincisi Turgut Bey
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