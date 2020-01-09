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  • 09.01.2020 14:45
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 14:45

2020'ye katılacak iki isim belli oldu! , kimler var?

2020 için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte izleyiciler Survivor'un yeni sezonunun başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Yeni sezon heyecanla beklenirken, bu sene kadroda olacak iki isim açıklandı. Peki, ? nda kimler var?

Survivor 2020'ye katılacak iki isim belli oldu

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene Survivor Türkiye-Yunanistan olarak yapılan yarışmanın bu seneki formatının Ünlüler-Gönüllüler olacağı açıklandı. Öte yandan yarışmacılarda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı yarışacak isi ismi duyurdu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor'un fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin yayın tarihinin resmi olarak hangi gün başlayacağı belli olmasa da Şubat ayı içerisinde başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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