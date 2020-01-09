Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene Survivor Türkiye-Yunanistan olarak yapılan yarışmanın bu seneki formatının Ünlüler-Gönüllüler olacağı açıklandı. Öte yandan yarışmacılarda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı yarışacak isi ismi duyurdu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor'un fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin yayın tarihinin resmi olarak hangi gün başlayacağı belli olmasa da Şubat ayı içerisinde başlayacağı açıklandı. Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.