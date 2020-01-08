Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecan devam ediyor. Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin TV8 yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Doğduğun Ev Kaderindir neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...