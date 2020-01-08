Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin hayranları bu akşam Kuruluş Osman dizisinin ATV yayın akışında yer almamasının ardından Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kuruluş Osman yerine bu akşam Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden isimli film izleyici karşısında olacak.