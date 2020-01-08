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  • 08.01.2020 15:48
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:48

Heyecanla bekleniyor! bu akşam var mı yok mu? , yeni bölüm ne zaman?

bu akşam var mı yok mu? ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için heyecan sürüyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümü beklerken dizisinin 8 Ocak ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına sorusunu getirdi. Peki, başlayacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin hayranları bu akşam Kuruluş Osman dizisinin ATV yayın akışında yer almamasının ardından Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kuruluş Osman yerine bu akşam Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden isimli film izleyici karşısında olacak.

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