Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tv8'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü için araştırmalar sürüyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. bölümü yılbaşı nedeniyle bugün ve önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin 2. yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü sevenleriyle buluşacak.