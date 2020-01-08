Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Afili Aşk her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Afili Aşk dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Afili Aşk neden yok sorusunu getirdi. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Afili Aşk neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Afili Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
AFİLİ AŞK DİZİSİ BUGÜN VAR MI?
Afili Aşk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Afili Aşk dizisinin yeni bölümü yerine Kocan Kadar Konuş filmi izleyici karşısında olacak.
8 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 - Kocan Kadar Konuş, Film
22.15 - Afili Aşk, Tekrar Bölüm
01.15 - Kocan Kadar Konuş, Film
03.00 - Gelinim Mutfakta, Program
Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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