Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor? Tutunamayanlar dizisinin senaristi kim? İşte çekildiği yer

Tutunamayanlar dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle şu saatlerde Tutunamayanlar dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Diziyi izleyenler Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak ediyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin senaristi kim? İşte diziye dair merak edilen detaylar...
TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar'ın çekimleri İstanbul'da yapılıyor.
TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİMDİR?
Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Tutunamayanlar dizisinin her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciye ulaşacak.
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