Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor? Tutunamayanlar dizisinin senaristi kim? İşte çekildiği yer Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor? Bu akşam TRT 1 ekranlarında Tutunamayanlar dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Tutunamayanlar dizisi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizide hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması konu ediniyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin senaristi kimdir? İşte dizinin çekildiği yer...

Tutunamayanlar dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle şu saatlerde Tutunamayanlar dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Diziyi izleyenler Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak ediyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin senaristi kim? İşte diziye dair merak edilen detaylar... TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar'ın çekimleri İstanbul'da yapılıyor. TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİMDİR? Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu Tutunamayanlar dizisinin her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciye ulaşacak. HABERİN DEVAMI

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