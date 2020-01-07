Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkat çeken Tutunamayanlar dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TUTUNAMAYANLAR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahallenin tutunamayanı Tarık'ın iş görüşmeleri ve mahallenin tutunamayan şairi Lütfü'nün bağnaz bir ilham perisiyle karşılaşması, izleyiciyi kahkaha tufanına boğarken, Tarık ile İrem arasında başlayacak olan aşk ise duygusal dakikalar yaşatacak.