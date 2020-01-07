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  • 07.01.2020 21:51
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 22:06

2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarık ile İrem karşı karşıya geliyor!

TRT 1'in yeni dizisi "" dikkat çeken oyuncu kadrosu ve hikayesiyle bugün saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Dizide hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması konu ediniyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle nı beklemeye başladı.

Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tanıtımlarıyla kısa sürede dikkat çeken Tutunamayanlar dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TUTUNAMAYANLAR İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahallenin tutunamayanı Tarık'ın iş görüşmeleri ve mahallenin tutunamayan şairi Lütfü'nün bağnaz bir ilham perisiyle karşılaşması, izleyiciyi kahkaha tufanına boğarken, Tarık ile İrem arasında başlayacak olan aşk ise duygusal dakikalar yaşatacak.

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