Tutunamayanlar oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Tutunamayanlar oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizide hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olması konu ediniyor. Peki, Tutunamayanlar dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı gibi isimler alıyor.

DOĞU DEMİRKOL - TARIK

Hayatı boyunca hiç çalışmamış olan Tarık annesinin ısrarlarına dayanamayarak iş aramaya karar verir. Yine bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olan Tarık, İrem'i etkilemenin yolunun zengin ve başarılı olmaktan geçtiğini düşünüp kendi işini kurma girişimlerinde bulunur. Bu iş girişimlerinde İlham Perisi İlhan'ın yardımını alacaktır.

ECE ÇEŞMİOĞLU-İREM

Zengin bir ailede dünyaya gelen İrem, babasının her şeyi kaybetmesiyle sıfırdan bir hayat kurmak için çabalar. Babasının kötü şöhreti yüzünden bir türlü iş bulamayan İrem'in hayatı yine böyle bir iş görüşmesinde tanıştığı Tarık'la beraber değişir. Tarık sayesinde bir iş ve kalacak bir yer bulan İrem Tarık'ın yaşadığı mahalleye taşınır ve mahallenin kitap kafesinde çalışmaya başlar.