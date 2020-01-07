Çocuk bu akşam var mı? Kanal D'de ekranlara gelen Çocuk dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çocuk her hafta salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Çocuk dizisinin Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Çocuk neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çocuk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ÇOCUK DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Çocuk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV ekranlarında Çocuk dizisinin yeni bölümü yerine Çin Seddi filmi izleyici karşısında olacak.