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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 18:30

Çocuk dizisi bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak Star TV yayın akışı

Çocuk dizisi bugün neden yok? Çocuk dizisinin 7 Ocak Salı günü Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İzleyiciler şimdi sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte 7 Ocak Star TV yayın akışı...

Çocuk dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Çocuk bu akşam var mı? Kanal D'de ekranlara gelen Çocuk dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Çocuk her hafta salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Çocuk dizisinin Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Çocuk neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çocuk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ÇOCUK DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Çocuk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV ekranlarında Çocuk dizisinin yeni bölümü yerine Çin Seddi filmi izleyici karşısında olacak.

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