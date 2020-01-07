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  • 07.01.2020 18:27
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 18:34

bu akşam var mı? Hekimoğlu bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Salı günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. 7 Ocak salı günü Kanal D yayın akışında Hekimoğlu dizisinin olmaması izleyicileri şaşırttı. Dizinin hayranları sorusuna merakla cevap arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte detaylar...

Hekimoğlu bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu bugün neden yok? Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Hekimoğlu neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

HEKİMOĞLU BU AKŞAM VAR MI?

Hekimoğlu dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 - Hekimoğlu - Tekrar
22.45 - Max Steel - Yabancı Film
02.15 - Gelinim Mutfakta - Tekrar

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