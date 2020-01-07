Hekimoğlu bugün neden yok? Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Hekimoğlu neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

HEKİMOĞLU BU AKŞAM VAR MI?

Hekimoğlu dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 - Hekimoğlu - Tekrar

22.45 - Max Steel - Yabancı Film

02.15 - Gelinim Mutfakta - Tekrar