Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Sefirin Kızı neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV ekranlarında Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü yerine özel bölümü izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...