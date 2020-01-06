Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 06.01.2020 18:54
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:54

dizisi bu akşam var mı? Sefirin Kızı bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Star TV'de pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Seferin Kızı dizisinin bölümleri merakla takip ediliyor. 6 Ocak Pazartesi günü Star TV yayın akışında dizisinin olmaması izleyicileri şaşırttı. Dizinin hayranları sorusuna merakla cevap arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte cevabı...

Sefirin Kızı bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Star TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Sefirin Kızı neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV ekranlarında Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü yerine özel bölümü izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSefirin Kızı dizisi bu akşam var mı? Sefirin Kızı bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri