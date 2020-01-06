Zalim İstanbul bugün neden yok? Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'un 6 Ocak Pazartesi günü Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İzleyiciler şimdi Zalim İstanbul neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Zalim İstanbul dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü yerine Kod Adı: Olympus izleyici karşısında olacak.