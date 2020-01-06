Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 06.01.2020 19:14
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 19:14

bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak Kanal D yayın akışı

bu akşam var mı? Kanal D'de ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Zalim İstanbul her hafta pazartesi günü milyonlarca izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam Zalim İstanbul dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte detaylar...

Zalim İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul bugün neden yok? Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'un 6 Ocak Pazartesi günü Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İzleyiciler şimdi Zalim İstanbul neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Zalim İstanbul dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü yerine Kod Adı: Olympus izleyici karşısında olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul bu akşam var mı? Zalim İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak Kanal D yayın akışı
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri