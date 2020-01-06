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  • 06.01.2020 18:36
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:36

? Çukur bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Ocak Show TV yayın akışı

? Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Çukur dizisi pazartesi akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Çukur dizisinin 6 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Çukur bu akşam neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte detaylar...

Çukur bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Çukur bu akşam neden yok? Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı sürüyor. Çukur her hafta pazartesi günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Çukur dizisinin Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Çukur neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV ekranlarında Çukur'un yeni bölümü yerine Tehlikeli Yürüyüş filmi izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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