Çukur bu akşam neden yok? Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı sürüyor. Çukur her hafta pazartesi günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Çukur dizisinin Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Çukur neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV ekranlarında Çukur'un yeni bölümü yerine Tehlikeli Yürüyüş filmi izleyici karşısında olacak.

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