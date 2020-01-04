ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkatini çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen soruda, "Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Al bu takatukaları takatukacıya şeklinde başlayan tekerlemenin devamında hangisi söylenir?

A: Tukatakalattırmaya götür

B: Takutakalattırmaya götür

C: Takatukullattırmaya götür

D: Takatakulattırmaya götür

Doğru cevap: C: Takatukullattırmaya götür