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  • 04.01.2020 18:11
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 18:11

Kuzey Yıldızı dizisi bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman?

Show TV'de cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin bölümleri merakla takip ediliyor. 4 Ocak Cumartesi günü Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın olmaması izleyicileri şaşırttı. Dizinin hayranları sorusuna merakla cevap arıyor. Peki, ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü için izleyiciler tarafından heyecanla bekliyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV ekranlarında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yerine Ölümcül Uçuş filmi izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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