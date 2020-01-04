Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü için izleyiciler tarafından heyecanla bekliyor. Ancak dizinin yayıncı kuruluş Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV ekranlarında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yerine Ölümcül Uçuş filmi izleyici karşısında olacak.

Yeni bölüm tarihi için bir sonraki sayfaya geçiniz...