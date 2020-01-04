Kanal D'de ekranlara gelen Azize dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı sürüyor. Azize her hafta cumartesi günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Azize dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Azize neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

AZİZE BU AKŞAM VAR MI?

Azize dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Azize'nin yeni bölümü yerine Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi izleyici karşısında olacak.