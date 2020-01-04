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  • 04.01.2020 17:45
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 17:45

? , yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta Azize dizisinin 4 Ocak Cumartesi Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte detaylar...

Azize dizisinin yeni bölümü neden yok?

Kanal D'de ekranlara gelen Azize dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı sürüyor. Azize her hafta cumartesi günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Azize dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Azize neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

AZİZE BU AKŞAM VAR MI?

Azize dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D ekranlarında Azize'nin yeni bölümü yerine Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi izleyici karşısında olacak.

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