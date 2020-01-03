Cuma akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisini izleyen izleyiciler şu sıralar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun canlandırdığı Tahsin Paşa karakterini araştırmaya başladı. Dizide Tahsin Paşa'nın ölümünün gösterilmesi üzerine izleyiciler Tahsin Paşa nasıl ve ne zaman öldü sorusuna yanıt arıyor.

TAHSİN PAŞA KİMDİR?

Hasan Tahsin Paşa 1859 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yaptı.

Babası Mesud Efendi'dir. Rüştiye'deki tahsilini tamamladıktan sonra 11 Haziran 1870 tarihinde 13 yaşında Sadaret Mektubî Kalemi'ne girdi. Daha sonra Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi'nde görev aldı ve aynı kalemde başkâtip olarak görev yaptı. 7 Temmuz 1888 tarihinde terfi ederek Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atandı.