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  • 03.01.2020 18:41
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:41

bu akşam var mı? , 28. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

bu akşam var mı? ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 3 Ocak Cuma günü ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Hercai her hafta cuma günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Özellikle şu saatlerde dizinin hayranları Hercai bu akşam neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai 28. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Hercai neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hercai bu akşam var mı sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkmayacak. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından Hercai 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler şimdi Hercai neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

Hercai dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Hercai'nin yeni bölümü yerine bu akşam Şansımı Seveyim filmi izleyici karşısında olacak.

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