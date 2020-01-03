Hercai bu akşam var mı sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkmayacak. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından Hercai 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler şimdi Hercai neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

Hercai dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Hercai'nin yeni bölümü yerine bu akşam Şansımı Seveyim filmi izleyici karşısında olacak.