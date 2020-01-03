TRT 1'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid her hafta cuma günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bu akşam Payitaht Abdülhamid dizisinin TRT 1 yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Payitaht Abdülhamid neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM VAR MI?

Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. TRT ekranlarında Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.