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  • 03.01.2020 17:20
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:20

bu akşam var mı? , yeni bölüm ne zaman?

bu akşam var mı? Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 3 Ocak TRT 1 yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle, dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından Payitaht Abdülhamid 103. yeni bölüm fragmanı kısa bir süre önce yayınlandı. İzleyiciler şimdi sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte merak edilen detaylar...

Payitaht Abdülhamid neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid her hafta cuma günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bu akşam Payitaht Abdülhamid dizisinin TRT 1 yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Payitaht Abdülhamid neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM VAR MI?

Payitaht Abdülhamid dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. TRT ekranlarında Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü yerine özet bölümü izleyici karşısında olacak.

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