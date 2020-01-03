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  • 03.01.2020 18:23
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 18:23

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Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta yine Yemekteyiz'de 5 isim bir biri ile yarışıyorlar. Haftanın birinci bütün yarışmacılarının yemeklerinin tadımı tamamlandıktan sonra belli olacak. Birinci olacak isim heyecanla bekleniyor. Peki 3 Ocak ? Pazartesi günü başlayan yarışma Cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. ile Yemekteyiz'de bu haftanın ilk gün yarışmacısı ev hanımı olan Ezgi Yeşilyurt oldu.

Yemekteyiz kim kazandı? 3 Ocak 2020 birinci kim oldu?

3 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV 8 ekranlarında izlenen yarışma programında her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. TV8'de yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla ilerliyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Ezgi Yeşilyurt,Ezgi Yeşilyurt, Tayfun Taç, Bedriye Önder ve Zuhal Tuğrultekin'in bu hafta yarıştığı Yemekteyiz'de haftanın finali geldi.

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