3 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? Sorusu oldukça merak ediliyor. TV 8 ekranlarında izlenen yarışma programında her hafta eleme heyecanı yaşanıyor. TV8'de yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla ilerliyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Ezgi Yeşilyurt,Ezgi Yeşilyurt, Tayfun Taç, Bedriye Önder ve Zuhal Tuğrultekin'in bu hafta yarıştığı Yemekteyiz'de haftanın finali geldi.

DETAYLAR İÇİN DİĞER SAYFAYI TIKLAYINIZ