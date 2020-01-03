Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Ekranların sevilen dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmıyor. Reyting rekortmeni dizilerin neden yayınlanmadığı sorusunun cevabı merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

2016 yılında başlayan diziler için sömestr tatili 2020 yılının Ocak ayının ilk iki haftasında da geçerli olacak. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri 2 haftalık bir süreyle yayınlanmayacak. Peki, Diziler neden yok? Ocak 2020'de diziler ne zaman başlayacak? İşte dizilerin başlama tarihleri ve günleri ile tüm detaylar.

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