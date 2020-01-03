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  • 03.01.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:14

Diziler neden yok? Dizilerin leri ne zaman?

Dizilerin leri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri neden yok? Sorusu 2020 yılının ilk günlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. 2019 yılının sonunda televizyon dizileri geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi tatile giriyor. 2016 yılında başlayan diziler için sömestr tatili 2020 yılının Ocak ayının ilk iki haftasında da geçerli olacak. Yeni yıl için yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Bu bağlamda 'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümün yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?

Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Ekranların sevilen dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmıyor. Reyting rekortmeni dizilerin neden yayınlanmadığı sorusunun cevabı merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.
2016 yılında başlayan diziler için sömestr tatili 2020 yılının Ocak ayının ilk iki haftasında da geçerli olacak. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri 2 haftalık bir süreyle yayınlanmayacak. Peki, Diziler neden yok? Ocak 2020'de diziler ne zaman başlayacak? İşte dizilerin başlama tarihleri ve günleri ile tüm detaylar.

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