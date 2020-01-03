Hercai 28. yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyici Hercai son bölümün ardından 28. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Peki, 3 Ocak 2020 Cuma günü Hercai yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte Hercai hayranlarının merak ettiği soruların cevabı ve ATV yayın akışı...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

REYYAN, MİRAN'A DESTEK OLUYOR

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur.

AZİZE, ELİF'İ KONAKTAN GÖNDERMEK İSTİYOR

Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister.

ELİF YURT DIŞINA GİTMEYE KARAR VERİYOR

Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder.

YENİ BİR SAVAŞ BAŞLIYOR

Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

ATV YAYIN AKIŞI 3 OCAK CUMA

Yayıncı kuruluşun 3 Ocak'ta ekrana getireceği programların listesi şöyle;

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman (Tekrar)

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

21:55 Karayip Korsanları 3

01:10 Son Durak

HERCAİ NEDEN YOK?

Projenin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da diğer diziler gibi yılbaşı haftası nedeniyle ekrana gelmediği tahmin ediliyor. Hercai dizisinin yanı sıra birçok dizi bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle yayınlanmamıştı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai yeni bölümün 10 Ocak 2020 Cuma günü kaldığı yerden takipçileriyle buluşması bekleniyor.