Arka Sokaklar 538. yeni bölümü bu akşam var mı? Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde Kurye'nin ölmediğini öğrenen ekip ve Zeliha büyük şok yaşamıştı. Bu hafta dizilerin yayınlanmaması ile birlikte Arka Sokaklar izleyicileri yeni bölümün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta ve önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek. Yayıncı kuruluşun resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Arka Sokaklar'ın 538. yeni bölümü 17 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde izleyicinin beğenisine sunulması bekleniyor.