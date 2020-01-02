Zemheri dizisi adıyla dikkat çekiyor. Zemheri ne demek izleyiciler bir hayli merak ediyor. Zemheri dizisi Show TV ekranlarında 1. bölüm fragmanı ile izleyiciyi yakalamayı başardı. Henüz Zemheri 1. bölüm fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen diziye talep büyük. Zemheri 1. bölüm fragmanında Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz'ı gören izleyiciler, Zemheri dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu bir hayli merak etti. Peki, Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? İşte Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Zemheri dizisi hakkında detaylar...

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamına geliyor. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir.

ZEMHERİ DİZİSİNİN KONUSU

İkiz kardeşinden ayrı bırakılıp evlatlık verilen karakter, üvey kardeşine aşık oluyor. İkizi olduğunu öğrendikten sonra peşine düşen karakter, kardeşini bulduğunda ise bir cinayete kurban veriyor. Polis kılığına giren bu karakter kardeşinin intikamını almak için mücadele veriyor. Merakla beklenen Zemheri dizisi Resurrection adlı Kore dizisinden uyarlama olarak ekranlara gelecek. Ay yapım imzalı dizi de intikam ele alınacak. Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek!

ZEMHERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki kardeşin dengeleri değiştireceği 'Zemheri', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile Ocak 2020'de Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

ZEMHERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı ve Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı 2020'nin ilk haftalarında Show TV'de başlayacak olan 'Zemheri'nin karakterleri oldukça ses getirecek. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri'de Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.

Aşk ve adalet kavramlarının güçlü şekilde hissedileceği dizide Caner Cindoruk'un hayat verdiği Ertan karakteri kardeşi Berrak'ın mutlu olması için gözü kapalı her yolu denerken, Hazal Filiz Küçükköse'nin canlandırdığı Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak.

Hazal Filiz Küçükköse

1988 yılında Mersin'de doğdu. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup yarım bırakan oyuncu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam etti. Özel oyunculuk dersleri alan Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı diziler;Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar,Kara Sevda, Rüya ve Mehmed Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Yeni sezonda yayınlanacak olan Zemheri dizisinde de Berrak karakterini canlandıracak.

Caner Cindoruk

Caner Cindoruk Zemheri dizisinde.. En son Kadın dizisinde oynayan ve 3 sezondur Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk Kadın dizisinde 67. bölümde ölerek ayrıldı ve Zemheri dizisinin kadrosuna dahil oldu. Caner Cindoruk 2 Nisan 1980 tarihinde Adana ilimizde dünyaya geldi. Bir çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncunun son adresi Zemheri isimli dizi oldu. Kadın dizisinden ayrılışına izleyiciler oldukça üzülmüştü, bakalım Zemheri dizisinde Caner Cindoruk nasıl bir rolle karşımıza çıkacak.

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ilk oyunculuğunu sergiledi. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde rol aldı. Bodrum Masalı dizisi ile ünlendi. 2018 yılında Direniş Karatay filminde Kutay karakterini canlandırdı.Çukur dizisinde Emrah Komiser olarak rol aldı. Sonrasında Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz yeni sezonda da Zemheri dizisinde oynadı.

Ayça Ayşin Turan

1992 Sinop doğumlu olan Ayça Ayşin Turan İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Sinop Belediye Konservatuarı'nda da oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde rol aldı. Ayça Ayşin Turan rol aldığı Karagül dizisi ile meşhur oldu ve bu rolü ile sevildi. Sonrasında rol aldığı diziler sayesinde adım adım başarı basamaklarını tırmandı.

Zerrin Tekindor

Şebnem Dönmez

Nihal Koldaş

Eylül Kandemir

Hakan Taşkıran

Müfit Kayacan