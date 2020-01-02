Babil dizisi Star TV ekranlarında 1. bölüm fragmanı ile izleyiciyi yakalamayı başardı. Henüz Babil 1. bölüm fragmanı yayınlanmış olmasına rağmen diziye talep büyük. Babil 1. bölüm fragmanında Halit Ergenç, Aslı Enver ve Ozan Güven'i gören izleyiciler, Babil dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu bir hayli merak etti. Peki, Babil dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? İşte Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Babil dizisi hakkında detaylar...

BABİL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Efsaneye göre Babil Kulesi dik başlılığı temsil etmektedir. İnsanoğlu güçlerini tamamen birleştirmek ve Tanrı'ya ulaşmaya çalışmışlar ancak bu imkansızdır. Zamanla herkesin dilleri ayrılmış ve insanlar birbirleri ile anlaşamaz duruma gelmiştir. Kule ardından yıktırılmış ve bir daha da inşa edilmemiştir. Babil dizisinde bu düzensizlik içinde akademisyen İrfan'ın hikayesini ekranlara taşıyacak. Ekonomist profesörü olan İrfan talihsiz bir olayın ardından işinden atılır ve aynı gün içinde de oğlunun hasta olduğunu öğrenir. Daha 7 yaşındaki oğullarının beyninde tehlikeli bir hastalık olduğunu öğrenen İrfan ve Eda'nın, adeta tüm dünya başlarına yıkılır. Eda'nın arkadaşı İran'ı oğlunun tedavisine gerekli olan masraflar için türlü işlere sokar.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Babil dizisinin yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklamada yapılmadı ancak tanıtım fragmanlarındaki "yakında" yazısı diziseverleri heyecanlandırdı.

BABİL DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konusu ile herkesi heyecanlandırmış olan bu dizi ekranlara Star Tv'de gelecek. Çok yakında yayınlanacak olan bu dizinin birinci fragmanı yayınlandı! İşten çıkarıldığı anların yer aldığı, ardından bu süreçte iş bulamadığı sahnelere yer verilen İrfan için bir süre izleyicileri üzüntü bekliyor. Sonrasında ise heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Babil dizisi 1.bölüm fragmanı üzerinden hem oyunculukları hem de konuyu görebilirsiniz. Heyecanlı ve dramatik bir konuya da sahne olan diziyi izlerken, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

BABİL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Babil dizisi oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Beren Kasımoğulları yer alıyor. Dizinin ayrıntıları çok yakında belli olacak.