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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 18:36

51. yeni bölüm fragmanı yayına girdi! Züleyha ve Müjgan'a ne olacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi geçtiğimiz hafta 50. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başladı. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkardı. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler...

Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında perşembe günleri izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü dikkat çekti. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. 50. bölümde Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurovalıları ağırladı ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınladı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır.

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