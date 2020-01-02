Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye dizisine dair detaylar şu sıralar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Atiye dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan Atiye dizisinin başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Atiye yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte detaylar...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.