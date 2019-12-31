Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Agah büyük sırrı öğrenecek mi sorusu merak konusu olurken dizide yer alan heyecan dolu sahneler her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Bu hafta; Cenk, Nedim'i pencereden attığını itiraf ederken Agah Bey yeğeninin yıllarca yaşadıklarına oğlunun neden olduğunu bilmesi ile sarsılıyor. Gelecek hafta yaşanacak olayları görebilmek için herkesin gözü Kanal D ekranında yayınlanacak olan Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

ZALİM İSTANBUL 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz dizinin kanalı Kanal D Zalim İstanbul 26. Bölüm fragmanını yayınlamadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 25. SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk'in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim'in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur. Ceren'in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim'dir. Nedim Ceren'in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır. Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.