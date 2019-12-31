Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçen hafta 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağladı ve ilk kurşunu atarak savaşı başlattı. Özellikle bölümde Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Salı gününün yılbaşına denk gelmesiyle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI?

Yılbaşı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. EDHO yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısında olacak.