Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç diker?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek bu zamana kadar toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

A: İnek ölümü

B: Kar yağması

C: Kız bebek doğumu

D: Köyün futbol takımının gol atması

Doğru cevap: