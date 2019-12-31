Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi, resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi, resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir?

A: Gaziantep

B: Şanlıurfa

C: Afyonkarahisar

D: Mersin

Doğru cevap: A: Gaziantep