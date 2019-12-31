1982'de David Grundman'ın ateş ettiği 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden oldu?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1982'de David Grundman'ın eğlence amacıyla ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1982'de David Grundman'ın eğlence amacıyla ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?

A: Kaktüs

B: Palmiye

C: Muz ağacı

D: Bambu

Doğru cevap: A: Kaktüs