2020 yılbaşı Star TV yayın akışı! Star TV'de bugün neler var? İşte 31 Aralık-1 Ocak yayın akışı

31 Aralık yılbaşı Star TV yayın akışında neler var? 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı Star TV yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak Star TV yayın akışında yer alan programlar

STAR TV YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI)

10.45 Güvercin - Tekrar

13.30 Gerçeğin Peşinde (Yeni Bölüm)

16.30 En Güzel Bölüm (Yeni Bölüm)

16.45 Sevdim Seni Bir Kere (Yeni Bölüm)

20.15 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı (TV'de İlk)

22.50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları (Yılbaşı Özel)

01.30 Sucu Kamil

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00