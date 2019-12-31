31 Aralık yılbaşı TV8 yayın akışında neler var? 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı TV8 yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak TV8 yayın akışında yer alan programlar

TV8 YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI VE 01 OCAK 2020 ÇARŞAMBA)

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00