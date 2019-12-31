31 Aralık yılbaşı Show TV yayın akışında neler var? 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı Show TV yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak Show TV yayın akışında yer alan programlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI)

12.30 Kuaförüm Sensin

16.00 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00.30 Klip Show 2020

01.45 Amerikan Müzik Ödülleri

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00