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  • 31.12.2019 13:48
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 13:48

2020 yılbaşı ! Show'da bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak yayın akışı

2020 yılbaşı ! yayın akışında hangi programlar var sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 2020 yılı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yıla evinde girecek olan milyonlarca kişi televizyonlarda hangi programların olduğunu merak ediyor. Gün içerisinde televizyonda yayınlanacak olanları merak edenler bu nedenle 2020 nda hangi programlar var sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yılbaşına özel Show TV'de bugün neler olacak? İşte 31 Aralık-1 Ocak Show TV yayın akışı...

2020 yılbaşı Show TV yayın akışında hangi programlar var?

31 Aralık yılbaşı Show TV yayın akışında neler var? 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı Show TV yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak Show TV yayın akışında yer alan programlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI)

12.30 Kuaförüm Sensin
16.00 Yılbaşı Sürprizi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00.30 Klip Show 2020
01.45 Amerikan Müzik Ödülleri

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00
Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)
Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00
Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00
Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00

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