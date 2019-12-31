31 Aralık yılbaşı ATV yayın akışında neler var? 2020 yılı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl için geri sayıma devam eden vatandaşlar televizyon kanallarının yayın akışlarında neler olduğunu öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yılbaşında televizyonda yayınlanacak olan programlar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2020 yılbaşı ATV yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte 31 Aralık-1 Ocak ATV yayın akışında yer alan programlar

ATV YAYIN AKIŞI (31 ARALIK 2019 SALI)

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Kuruluş Osman

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

00.15 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema

2020 YILBAŞI AKŞAMI TV PROGRAMLARI NELER?

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel - 20.00

Star TV: Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları 22.50 (Yılbaşı Özel)

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel 20.00

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 20.00

Tv8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 20.00