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  • 29.12.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 15:52

7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Obada yaşananlarla dengeler değişmeye başlayacak

Çarşamba akşamları milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen 'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir ediyor. Cinayet suçlamasından aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler merakla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gidiyor. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oluyor. Bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

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