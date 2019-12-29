ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gidiyor. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oluyor. Bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.