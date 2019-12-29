Dün ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını izleyen izleyiciler bugün reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 28 Aralık Cumartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef, Azize, Kalk Gidelim reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Aralık reyting sonuçları...

28 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. KUZEY YILDIZI ILK ASK - SHOW

2. KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET) - SHOW

3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

4. MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8

5. SHOW ANA HABER - SHOW