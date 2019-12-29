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  • 29.12.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 12:26

açıklandı! Kuzey Yıldızı, MasterChef, Azize, Kalk Gidelim !

, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dün ekranları başında dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarını takip eden izleyiciler na göre hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. ATV'de dün akşam saat 20.00'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Azize, Show TV'de Kuzey Yıldızı ve TRT 1'de Kalk Gidelim dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki, MasterChef, Azize, Kalk Gidelim ne oldu? 28 Aralık reyting sonuçlarına göre ? İşte merak edilenler...

28 Aralık reyting sonuçları açıklandı!

Dün ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını izleyen izleyiciler bugün reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 28 Aralık Cumartesi günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef, Azize, Kalk Gidelim reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Aralık reyting sonuçları...

28 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. KUZEY YILDIZI ILK ASK - SHOW
2. KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET) - SHOW
3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX
4. MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8
5. SHOW ANA HABER - SHOW

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