Bulmacada soldan sağa sırasıyla İ, S, K, E, L ve E harflerini yazıyorsanız sorulan bulmaca sorusu nedir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Bulmacada soldan sağa sırasıyla İ, S, K, E, L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa sorulan bulmaca sorusu hangisi demektir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bulmacada soldan sağa sırasıyla İ, S, K, E, L ve E harflerini yazmanız gerekiyorsa sorulan bulmaca sorusu hangi demektir?

A: Geminin ön tarafı

B: Geminin arka tarafı

C: Geminin sağ tarafı

D: Geminin sol tarafı

Doğru cevap: D: Geminin sol tarafı