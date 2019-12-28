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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 22:22

Kim Milyoner Olmak İster'deki ? , nereli?

Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan ve ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya Sermet Erkin katıldı. Programı yakından takip eden izleyiciler Sermet Erkin ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'deki ? , nereli? İşte merak edilenler...

Kim Milyoner Olmak İster'deki Sermet Erkin kimdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e Türk sihirbaz, illüzyonist, tiyatro oyuncusu Sermet Erkin katıldı. İzleyiciler yarışmanın yayınlandığı şu sıralarda sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nerelidir? İşte Sermet Erkin hakkında merak edilen bilgiler...

SERMET ERKİN KİMDİR?

Sermet Erkin, 10 Eylül 1952 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 'Sihirrbazlar Kralı Zati Sungur'un yegâne çırağıdır.

Sermet Erkin Türk sihirbaz, illüzyonist, tiyatro oyuncusu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi bölümü mezunu olan Erkin, ilkokul zamanından itibaren ilgi duyduğu illüzyon sanatının, Türkiye'deki en ünlü ustası Zati Sungur'un öğrencisidir.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve kendi kurduğu tiyatroda çalıştı. Uzun seneler yurt içi ve yurtdışında illüzyon gösterileri yaptı. Halen illüzyon gösterilerini sürdüren Erkin, çeşitli yayın organlarında gelenekli tiyatromuz alanında yazılar yazdı. Yazılarını halen Atlas Tarih dergisinde devam ettiriyor.

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