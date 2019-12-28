Ertuğrul, İsa, Süleyman, Mehmet, Musa, Mustafa, Kasım Çelebi hangi padişahın oğullarıdır?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Ertuğrul Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi hangi Osmanlı hükümdarının oğullarıdır?

A: I. Bayezid

B: I. Murad

C: I. Selim

D: I. Ahmed

Doğru cevap: I. Bayezid