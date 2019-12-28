Adı on beşin üzerinde oyuna verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Adı on beşin üzerinde bilgisayar oyununa verilen, kaykayla yapılan birçok hareketi bulan Amerikalı kaykay sporcusu kimdir?

A: Paul Rodriguez

B: Eric Koston

C: Rodney Mullen

D: Tony Hawk

Doğru cevap: D: Tony Hawk